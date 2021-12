Verwechslung bei Festnahme im Mordfall Khashoggi

Khashoggi wurde am 2. Oktober 2018 getötet

Die Botschaft Saudi-Arabiens in Paris hatte daraufhin mitgeteilt, der Festgenommene habe nichts mit dem Fall Khashoggi zu tun, und seine sofortige Freilassung gefordert. Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Riad getötet worden.