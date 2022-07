Thermofenster sind illegale Abschalteinrichtungen!

Notwendig sei das Thermofenster dann, „wenn zum Zeitpunkt der EG-Typgenehmigung dieser Einrichtung oder des mit ihr ausgestatteten Fahrzeugs keine andere technische Lösung solche Risiken abwenden kann“, heißt es in der Urteilsbegründung. Gerichte in Österreich müssen nun prüfen, ob so eine Notwendigkeit gegeben ist.