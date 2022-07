Mit Patienten besser reden lernen!

Vorschläge können auch aus der Gruppe kommen

Dr. Sator: „In der Folge geht es darum, in der Gruppe Vorschläge einzuholen, wie man Betroffenen auch in fast aussichtslosen Situationen berechtigte Hoffnung lässt, aber dennoch reinen Wein einschenkt. Ein wichtiger erster Schritt des Arztes wäre, die Eltern - wenn möglich - kurz zu ihrem Kind gehen zu lassen.“ Das Training für Fachleute ist in vier Module eingeteilt: