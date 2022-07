Schaden wir uns mit den Sanktionen nur selbst?

Wer glaubt, dass noch Gas kommt, glaubt ans Christkind

Und somit sind wir nun in der Situation, in der wir eben sind. Während die Leitungen der Ostseepipeline Nord Stream 1 einmal für zehn Tage „gewartet“ werden und keiner weiß, ob Putin sie dann auch wieder einschaltet, wächst bei uns die Verunsicherung. Natürlich muss man auch im Krieg positiv bleiben, aber besonders viel Hoffnung darf man in den russischen Präsidenten nicht haben. Wer glaubt, dass er nach den Arbeiten an der Nord Stream wieder in vollem Umfang Gas nach Westeuropa schicken wird, glaubt wahrscheinlich auch an das Christkind. Wir sollten nicht noch einmal denselben Fehler machen und Putin vertrauen!