Leoben verwaltet Baumbestand mittels Software

Der Baumbestand wird mithilfe von Drohnen, mobiler Laserscanner und hochsensibler Kameras in einer Datenbank zusammengetragen. Diese Datenbank ermögliche es, jeden Baum und seine unmittelbare Umgebung digital zu analysieren und so diverse Gesundheits- und Sicherheitschecks sowie benutzerdefinierte Messungen durchzuführen. Beispielsweise ließe sich damit die Menge an Kohlendioxid, die jeder Baum speichert, feststellen. Außerdem könne damit abgefragt werden, um wie viel Grad Celsius ein Park mit Baumbestand das angrenzende Gebiet abkühlt.