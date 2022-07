Bei Freiheitlichen setzt man auf viel nackte Haut

„Wahnsinn, wie kann man so was heutzutage noch machen?“ Ein freizügig beklebtes Fahrzeug sorgt vor der FPÖ-Parteizentrale in St. Pölten nicht nur für erhitzte Gemüter, sondern auch für Sexismusvorwürfe und harsche Kritik. Denn der abgestellte Kleintransporter birgt ordentlich Zündstoff: „Mach dich frei“ ist hier neben leicht bekleideten jungen Damen zu lesen. Für einige zu viel des Guten. Auch wenn es sich dabei um das Gefährt für die diesjährige Bädertour handelt.