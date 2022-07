„Der Rückzug von Platter hat mich sehr überrascht“

Sie liefern mir das nächste Stichwort: In Südtirol geraten viele Familien und Betriebe in Existenznot! Ist an dieser Aussage etwas dran?

Wie gesagt, die Sorgen und Herausforderungen nehmen aktuell eher zu, als ab. Aber ein überproportionales Betriebssterben ist nicht zu beobachten. Viele Unternehmen haben eher Hochkonjunktur und nicht immer die nötigen Ressourcen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Auch die soziale Ungerechtigkeit ist gemessen an den offiziellen Daten in Südtirol niedriger als andernorts. Wir haben ein enges soziales Netz gespannt, aber die Inflation wird für viele Menschen trotzdem zum ernsten Problem. Die Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung zur Abschaffung der kalten Progression sind ein guter Ansatz, der aktuell jedoch nicht im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt. Wir müssen an anderen Punkten ansetzen. Aktuell stehen uns rund 400 Millionen Euro zusätzlich für den Nachtragshaushalt zur Verfügung, um die Menschen und unseren Lebensraum zu stärken. Davon stellen wir beispielsweise für den Bereich Soziales und Wohnbau rund 70 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung und allein rund 27 Millionen Euro für die Ausweitung des Landeskindergeldes.