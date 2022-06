Diebe stahlen E-Bikes aus Hotel und von Schule

Schule in Wörgl im Visier

Beim zweiten Diebstahl, der sich am Mittwoch in Wörgl ereignete, schnappte sich ein anderer Täter auf dem Areal des Schulzentrums ein E-Mountainbike, das mit einem Zahlenschloss gesichert war. In diesem Fall liegt der Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.