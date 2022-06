NATO-Gipfel in Madrid: Nehammer trifft Erdogan

Die Staats- und Regierungschefs der NATO beraten am Mittwoch in Madrid bei einem Gipfel weitere Schritte gegen die russische Aggression in Europa. Am Nachmittag wird auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei einer Aussprache mit Spitzenvertretern der Partnerländer dabei sein. Eine gute Kooperation zwischen der EU und der westlichen Verteidigungsallianz sei wichtig, betonte Nehammer im Vorfeld. Er wird in Madrid auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen.