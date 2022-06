Kanzler Nehammer trifft bei NATO-Gipfel Klitschko

Gespräch mit Erdogan geplant

Der Kanzler will neben Klitschko, mit dem er natürlich hauptsächlich über die russische Invasion sprechen werde, auch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. „Wir dürfen nicht aufhören, für die Chance auf Frieden alles in unserer Macht Stehende zu tun. Es ist daher wichtig, dass der Istanbuler Prozess weiter fortgeführt wird“, so Nehammer. Erdogan titt im Russland-Ukraine-Konflikt als Vermittler auf.