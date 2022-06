Willem-Alexander & Maxima schwangen den Kochlöffel

An Tag zwei ihres Staatsbesuches in Österreich haben König Willem-Alexander und Königin Maxima zum Auftakt bewiesen, dass sie auch in der Küche eine gute Figur machen. Vor allem die 51-jährige Königin hatte in der Brotfabrik in Wien-Favoriten den Dreh raus und machte sich fleißig daran, Fladenbrot zu formen.