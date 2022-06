Königin Maxima strahlend schön beim Staatsbankett

Nachdem Maxima bei heißem Sommerwetter in einem roten Kleid von Natan Couture samt roter Handschuhe und rotem Hut das Programm am Montag absolviert hatte, schlüpfte die Königin am Abend erneut in ein Outfit, das eine farbliche Reminiszenz auf die österreichische Flagge hatte. In einer weißen, bodenlangen One-Shoulder-Robe von Stella McCartney sah die Ehefrau von König Willem-Alexander einfach bezaubernd schön aus.