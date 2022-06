Maxima und Schmidauer kamen als „Österreichflagge“

Königin Maxima zählt nicht umsonst neben Herzogin Kate und Königin Letizia von Spanien zu den stylishten Royals der europäischen Adelshäuser. Beim Staatsbesuch mit Ehemann König Willem-Alexander in Österreich setzte die 51-Jährige auf knalliges Rot und einen Hut mit breiter Krempe. Nur mit dem windigen Sommerwetter in der Bundeshauptstadt hatte die sympathische Adelige ihre liebe Not. Farblich war Maxima jedenfalls perfekt auf Österreichs First Lady Doris Schmidauer abgestimmt!