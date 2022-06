Warnstufe Rot: Gewittergefahr von West bis Ost

Laut Warnung der Unwetterzentrale nehme die Gewitterneigung am Nachmittag, ausgehend vom westlichen Bergland, rasch zu. Kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen können dann am späteren Nachmittag und Abend an der Alpennordseite wüten. Am späten Abend bzw. in der Nacht sollen die Gewitter schließlich auch den Nordosten erreichen, betroffen sind etwa das Weinviertel und das nördliche Wiener Becken. Auch in Wien dürfte man wohl nicht verschont bleiben.