Eine besondere Verantwortung

Ein neues Wahrzeichen für Salzburg wird die Erweiterung der Festspielhäuser nicht. Architektonisch sind die Zubauten in der Altstadt von unspektakulärer Zweckmäßigkeit. Mehr war für das Geld vielleicht nicht zu haben oder gewollt. Darin spiegelt sich das Zeitalter der Krise wider und so gesehen ist die nüchterne Lösung gar nicht so falsch.