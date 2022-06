Corona-Sorgen wegen der Festivals im Sommer

„Bei solchen Festivals kommen Gäste aus ganz Österreich und anderen Ländern zusammen. Das kann das Infektionsgeschehen ankurbeln“, heißt es. Neue Corona-Schutzmaßnahmen wurden – zumindest vorerst – aber nicht angekündigt. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig sieht in dieser Angelegenheit den Bund in der Pflicht, das Land in der Rolle des Unterstützers.