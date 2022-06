Blickanalysen zeigen Probleme in Parkgaragen auf

Wohin schauen Autofahrer, wenn sie in eine Garage fahren? Welche Hinweisschilder und Verkehrszeichen beachten sie, was lenkt ab? Mit Eyetracking-Brillen wurden neun Probanden in der Votivpark-Garage in Wien überwacht, von der Einfahrt bis zum Parken, vom Bezahlen bis zur Ausfahrt. „Das Blickverhalten, das wir erstmals live beim Befahren einer Garage analysiert haben, zeigt Fahrunsicherheiten. Mangelhafte Beschilderung sowie unerwartete Ablenkungen führen zu Fehlverhalten“, erklärt Klub-Psychologin Marion Seidenberger.