VP-Ortschef als „Marxist“ findet keine Nachahmer

Symbolische Aktivität

„Wir haben diese Initiative als zusätzlich symbolische Aktivität wahrgenommen. Das Entlastungspaket der Bundesregierung ein guter Mix aus langfristiger Entlastung und treffsicheren Soforthilfen“, so OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger über seinen Parteifreund. Härtere Bandagen gibt’s von FPÖ-Landesparteisekretär Michael Gruber: „Der Vorstoß des Bürgermeisters von Eidenberg ist für mich eine unbrauchbare PR-Maßnahme, von der ich persönlich nichts halte. Das bringt den Bürgern nichts.“ Stefan Kaineder (Grüne): „Es war und ist für mich selbstverständlich zu spenden. Ich mache das regelmäßig und abseits der Öffentlichkeit.“ SPÖ-Landeschef in spe Michael Linder: „Ich war selbst vor kurzem in einem Sozialmarkt, um Sachspenden abzugeben. Für die breite Mehrheit braucht es rasche und umfangreiche Maßnahmen gegen die Teuerung.“ Der Linzer Stadtchef Klaus Luger (SPÖ) sekundiert: „Eine echte Entlastung ist für die Menschenwichtiger als Brosamen.“