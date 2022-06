Bürgermeister spendet Teil seines Juli-Gehalts

Mit einem spektakulären Aufruf hat sich Adi Hinterhölzl, ÖVP-Bürgermeister der Mühlviertler Gemeinde Eidenberg, am Sonntag an die Mitglieder der Bundesregierung und die Abgeordneten des Nationalrats gewandt. Via E-Mail forderte er jeden Politikerkollegen aller Fraktionen auf, beträchtliche Teile des Juli-Nettoeinkommens an heimische Hilfsorganisationen und Sozialmärkte zu spenden.