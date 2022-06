Suche nach der Stimmung in unseren Kindergärten

Aus diesem Anlassen wollen Lindner & Co. auch ihre Forderungen auf diesem Gebiet präsentieren. Die Kürzestfassung davon: „Optimale Kinderbildung, das Recht auf Kinderbetreuung für alle ab dem ersten Lebensjahr und bessere Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen – bei der Kinderbildung besteht in Oberösterreich klar Aufholbedarf. Daher hat die SPÖ einen 3-Punkte-Plan für besseres Gehalt, kleinere Gruppen und gerechtere Arbeitsbedingungen vorgelegt“, erläutert Lindner.