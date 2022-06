Ukraine wird Mitglied bei Energiebündnis

Bundespräsident Alexander Van der Bellen weilt derzeit in der lettischen Hauptstadt. Seine Teilnahme am Ukraine-Solidaritätsgipfel soll unter anderem die mittelosteuropäischen Staaten unterstützen, die fürchten, dass sie noch ins Visier des russischen Präsidenten Wladimir Putin geraten könnten. „Wenn man die Aussagen und Artikel von Putin liest, die er in den letzten zwölf Monaten von sich gegeben hat, kann man schon den Eindruck gewinnen, er will das Zarenreich von vor dem Ersten Weltkrieg wieder aufbauen. Das sind alles gute Gründe, um ernsthaft besorgt zu sein“, sagte Van der Bellen. In dieser schwierigen Zeit, in der der Schrecken des Krieges nach Europa zurückgekehrt sei, stehe man zusammen.