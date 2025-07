Heißes Cup-Duell: Kult-Boss fordert Kult-Klub

Einst lotste er Mexikos Volksheld Hugo Sanchez nach dessen Real-Ära zum Blau-Weiß-Vorgänger FC Linz. Den Verein fusionierte er 1997 auf Wunsch der Politik mit LASK. Was an Talenten übrig blieb, verfrachtete er nach Pasching und marschierte mit diesem Klub von Liga 6 bis in den Europacup. Ehe er die Bundesliga-Lizenz an Jörg Haider verkaufte und damit die inzwischen verblichene Kärntner Austria nach dem Bau des Wörthersee-Stadions in Liga 1 hievte. Franz Grad!