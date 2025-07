Die Hamas jubelt …

Es läuft gerade gut für die islamistische Terrororganisation Hamas im palästinensischen Gazastreifen. Erst unterzeichnen mehr als zwei Dutzend vorwiegend europäische Außenminister (unter ihnen auch Österreichs Beate Meinl-Reisinger) einen Brief, in dem Israel aufgrund der humanitären Lage im Gazastreifen zu einem sofortigen Ende des Krieges aufgerufen wird, ohne dass in dem Schreiben der Grund für diesen Krieg auch nur erwähnt wird – also das Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023, bei dem rund 1200 Israelis ermordet, etwa 5400 verletzt und mehr als 200 als Geiseln entführt worden sind. Und dann kündigt der französische Präsident Macron an, im Rahmen der UNO-Generalversammlung im September Palästina als Staat anerkennen zu wollen.