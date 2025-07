Bitcoin: Rekord und viel Risiko

Wo liegen die größten Risken? Es ist kein klassisch kontrollierter Finanzmarkt, rund um den Bitcoin haben sich mehr als 10.000 alternative „Kryptos“ entwickelt (Ether als bekannteste davon ist die zweitgrößte); welcher private Anleger will da wissen was gut und schlecht ist? Dass Donald Trump die Bitcoin-Szene umwirbt, spricht nur dafür, dass er selbst dort gelegentlich absahnen will. Der US- Dollar wird weiter die wichtigste Währung der Welt bleiben.