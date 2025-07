„Ein Luftdruckgewehr ist normal nicht tödlich“

Was war in der Nacht auf den 7. Juli in einem leer stehenden Gebäude am Stadtplatz von Mattighofen genau passiert? Das versuchen die Ermittler aktuell herauszufinden. Fest steht, dass – wie von der „Krone“ aufgedeckt – ein 49-jähriger Rumäne dort in der Früh tot im Bett liegend von einem Arbeitskollegen gefunden wurde.