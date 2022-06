Ehemalige Politiker werben für Van der Bellen

Gelassenheit in Krisen

Mit den „turbulenten Zeiten“ sprach Rauch-Kallat beispielsweise den Ibiza-Skandal (2019), die folgende Übergangsregierung (2019 bis 2020) und die Corona-Pandemie an. Van der Bellens Aussage „So sind wir nicht“ nach dem Bekanntwerden der Affäre um Korruption sei wichtig gewesen, um das „ramponierte Ansehen“ Österreichs in Europa wiederherzustellen, meinte auch die ehemalige SPÖ-Justizministerin Maria Berger. Die Gelassenheit des Bundespräsidenten werde es in den kommenden Krisen weiterhin brauchen.