Litauen kündigt Raketenlieferungen an Kiew an

Litauen kündigt Raketenlieferungen in die Ukraine an. „Wir erhöhen die Zahl der Militärausbilder im Land und statten die Ukraine mit zusätzlichen Waffen und Ausrüstung aus“, kündigte Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte bei einem Besuch in Kiew an. „Stinger-Flugabwehrraketen aus Litauen werden die Ukraine in den kommenden Tagen erreichen. Ich hoffe und wünsche mir aufrichtig, dass die Ukraine sie niemals einsetzen muss.“