Hunger in Gaza: Da sollten alle Glocken läuten

Wenn mitten am Tag die Kirchenglocken läuten, dann ist das immer ein Zeichen. Es erfüllt Menschen mit Ehrfurcht, viele halten inne und beten. Am Freitag um 15 Uhr läuteten 3000 Kirchenglocken in 3000 österreichischen Pfarren fünf Minuten lang. Sie läuteten, um auf den Hunger in der Welt aufmerksam zu machen.