Der SCR Altach muss sich neu ausrichten

Aus, Ende, vorbei! Heute beginnt in Altach eine neue Zeitrechnung. Allein für den heutigen Trainingsauftakt mit Weltmeister Miroslav Klose haben sich rund 50 Medienvertreter angemeldet. Der kleine Presseraum, der bislang die wenigen einheimischen Journalisten beherbergte, hat vorerst ausgedient. Die Pressekonferenzen werden in den nächsten Wochen in einem weit größeren Raum im Campus stattfinden müssen.