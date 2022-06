Fabelrekord als große Genugtuung

Ohne große Probleme sicherte sich Aqeel Rehman am vergangenen Wochenende in Graz seinen 16. Staatsmeistertitel in Folge. Der 36-Jährige bezwang im Finale Diego Gobbi klar mit 3:0 (5, 9, 1) und stellte dadurch den bisherigen Siegrekord von Pamela Pancis ein. Die Salzburgerin wurde in ihrer Laufbahn ebenfalls 16-mal Österreichische Meisterin, zuletzt jubelte sie im Jahr 2006. „Es macht mich stolz, dass ich jetzt gleichauf mit Pamela bin. Das ganze Turnier lief gut für mich“, freut sich Rehman, dessen Schwester Sabrina bei den Damen die Bronzemedaille holte, über den Rekord.