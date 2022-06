Heimfahrt mit Mofa im Rausch endete im Spital

Zu einem Motorradunfall kam es am Samstagabend im Stadtgebiet von Schärding. Dabei fuhr ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Schärding mit seinem Motorfahrrad auf der Bahnhofstraße in Schärding in Richtung der Kreuzung mit der Otterbacher Straße. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann auf Höhe des Hauses Bahnhofstraße 43 zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades.