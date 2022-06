Einbrecher verletzte bei Festnahme drei Polizisten

Ein 21-jähriger Einbrecher hat in Mauthausen am Samstag bei seiner Festnahme drei Polizisten verletzt. Der Mann war in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses eingedrungen. Vor der alarmierten Exekutive konnte er sich durch einen Sprung aus dem Badezimmerfenster vorerst retten. Wenig später stellte ihn eine Polizeihundestreife. Beim Versuch, dem Mann Handschellen anzulegen, wehrte er sich heftig. Dabei wurden drei Beamte verletzt.