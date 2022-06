Hitzewelle trifft Salzburg

Am Nachmittag können die Wolken dann mehr werden, vor allem im Pinzgau und im Pongau kann es zu einzelnen Wärmegewittern kommen. Wer in den späteren Abendstunden auf Abkühlung hofft, wird enttäuscht, auch um Mitternacht wird es noch bis zu 26 Grad warm sein. Da ist es wohl eine gute Entscheidung, den Hitze-Sonntag am Wasser zu verbringen. Mit ordentlich Sonnencreme bewaffnet steht der Abkühlung so nichts mehr im Weg. Lara und Kristan (Bild) haben sich schon am Samstag im Freibad Großgmain abgekühlt – und hatten beim Planschen ordentlich Spaß.