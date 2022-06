Bursch (17) bedroht Polizisten mit dem Umbringen

Ein 17-Jähriger aus Marchtrenk wurde am Samstag gegen 1.30 Uhr während einer Veranstaltung am Stadtplatz in Marchtrenk von Polizisten zu einer möglichen Beteiligung an einem angezeigten Raufhandel befragt. Dabei drohte der stark alkoholisierte und aggressive junge Mann, die Polizeibeamten umzubringen und wollte daraufhin augenscheinlich zwei Beamte attackieren.