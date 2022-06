Biker (45) aus Holland krachte in Vordermann

Fahrradfahrer kollidierte mit Skaterin

Gegen 14.40 Uhr fuhr ein Klagenfurter (87) mit seinem Fahrrad den Lendkanal entlang Richtung Wörthersee. Im Bereich der Einmündung in den Europapark kam es zur Kollision mit einer 45-jährigen Frau auf Rollschuhen, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beide erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und mussten in das UKH bzw. das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.