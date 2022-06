Betrunkener trat eine Glastür ein: hinter Gittern!

Ein 37-jähriger Welser trat am 12. Juni gegen 1.10 Uhr alkoholisiert die Glastür eines Gebäudes der Stadtgemeinde Vöcklabruck in der Unterstadtgries-Straße ein. Anschließend verließ er den Tatort mit einem Fahrrad, mit dem er in weiterer Folge stürzte. Als die Polizisten an den Tatorten eintrafen, konnten sie vorerst niemanden mehr antreffen.