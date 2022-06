Lena stemmt sich gegen verstaubtes Image

Zumindest die Teilnahme an einer Elite-Weltmeisterschaft hat sie sich als Ziel gesetzt, vorerst zeigt Lena Raidel aber noch in den Nachwuchsklassen ihr Können. Dreifache Junioren-Vize-Europameisterin ist sie bereits, ab heute kämpft die 17-Jährige für die Union Lochen in der eigenen Halle beim 19. Internationalen Juniors Battle, bei dem insgesamt 92 Starter dabei sind, um Gold. Der Erfolg im Gewichtheben ist für die Schülerin aber nicht alles. „Obwohl ich Kraftsportlerin bin, lege ich auch sehr viel Wert auf mein Äußeres, ich bin einfach sehr gerne eine Frau“, sagt Lena, die in den Sozialen Medien das auch öffentlich zeigt. „Ich möchte ein Vorbild sein für die jungen Mädels, die zum Gewichtheben anfangen wollen. Es besteht leider das Vorurteil, dass man mit dem Sport anfängt und dann irgendwann wie ein Mann aussieht. Mir ist wichtig, dass ich zeige, dass das nicht so ist. Es gibt einfach im Gewichtheben so viele Vorurteile, die nicht stimmen“, so die mehrfache Rekordhalterin.