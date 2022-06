Bei Mjam „müssen endlich Gewinne gemacht werden“

Delivery Hero muss DAX wieder verlassen

Wegen seiner drastischen Aktien-Talfahrt muss Delivery Hero am Montag nach weniger als zwei Jahren wieder den deutschen Leitindex DAX verlassen. Das Papier hat in seiner DAX-Zeit rund 66 Prozent an Wert eingebüßt. Am Donnerstag ging es noch mal rund fünf Prozent nach unten. Anleger wollten im Moment Sicherheit, und Profitabilität sei ihnen am wichtigsten, sagte Östberg zu dem Absturz des Anteilscheins. Durch den Dax-Abstieg ändere sich nichts am Geschäftsmodell, sagte Thomassin. Dies beinhaltet auch den Verzicht auf eine Dividende. Wenn Delivery Hero Gewinne erziele, würden diese in das Wachstum reinvestiert oder zum Abbau der Schulden genutzt, stellte der Finanzchef in Aussicht.