Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kampf um Renncomeback

„Verdienter Sportler – er bekommt seine Chance“

Ski Alpin
04.12.2025 17:11
Max Franz (li.) mit Onkel Werner darf sich in Gröden in der internen Qualifikation versuchen.
Max Franz (li.) mit Onkel Werner darf sich in Gröden in der internen Qualifikation versuchen.(Bild: Christof Birbaumer)

Er war drei Jahre weg und ist jetzt vorzeitig aus den USA abgereist: Max Franz kämpft um sein Renncomeback. Cheftrainer Marko Pfeifer garantiert ihm einen Platz in der Qualifikation für Gröden.

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtet aus Beaver Creek

Drei Jahre lang war Max Franz komplett weg vom Fenster, saß nach seinem schweren Trainingssturz in Copper ein halbes Jahr im Rollstuhl, musste zig Operationen über sich ergehen lassen – doch den Traum von einer Rückkehr in den Ski-Weltcup gab der Kärntner nie auf. Im Februar war der 36-jährige Vorläufer in Saalbach, machte im Sommer das Trainingslager in Chile mit, kehrte vergangene Woche auf seine Schicksalspiste in Copper zurück. „Alleine, dass er es überhaupt hierher geschafft hat, ist eine sensationelle Leistung“, nickt Abfahrtstrainer und Onkel Werner Franz. „Das hätten ihm die Allerwenigsten zugetraut.“

„Wird nicht aufgeben“
Problem nur: Weil das Wetter nicht mitspielte, war lediglich ein Training möglich, da wurde sofort der Startplatz für die US-Rennen ausgefahren. „Für Max war es nicht einfach, gleich am ersten Tag eine Ausscheidung zu haben. Da hat er es dann eindeutig nicht geschafft, so ehrlich müssen wir sein“, so Werner Franz. „Er war sehr enttäuscht. Aber er hat sofort gesagt: Er wird nicht aufgeben.“

Max Franz lebt den Traum vom Comeback.
Max Franz lebt den Traum vom Comeback.(Bild: GEPA)

Und Franz bekommt seine Chance. Und zwar schon beim nächsten Speed-Event in Gröden. Also dort, wo er 2016 den ersten seiner bisher drei Weltcupsiege gefeiert hat. „Wir wollen ihm diese Chance geben, das hat er sich verdient – auch für seine langjährigen Verdienste für den Skiverband“, sagt Cheftrainer Marko Pfeifer. „Aber natürlich muss er sich beweisen und sich sportlich qualifizieren, das ist klar.“

Woran Franz alles setzen wird, aktuell trainiert er mit Marcel Hirscher. Der Franz, bestätigt Werner, in den letzten Jahren eine „große Stütze war. Schließlich hat er ihn bei Van Deer unter Vertrag genommen, bewiesen, dass er an Max glaubt.“

Lesen Sie auch:
Vincent Kriechmayr
Ski-Weltcup im Ticker
Herren-Abfahrt in Beaver Creek ab 19 Uhr LIVE
04.12.2025

Apropos Hirscher: „Wir hoffen, dass Marcel jetzt jede Woche gute Fortschritte macht, gute Einheiten mit hoher Qualität bekommt, aktuell trainiert er auf der Reiteralm“, betont Patrick Riml, Leiter des „Red Bull Athletes Special Project“. Die Rückkehr ist weiter für Jänner anvisiert – wo genau, ist offen. „Das hängt auch davon ab, wie es ihm geht – aktuell ist der voll auf Schiene, mit dem Knie funktioniert alles. Es ist das Wichtigste, dass er sich wohlfühlt, Vertrauen in sein Skifahren und seinen Körper hat“, meint Riml. „Marcel ist Marcel, er hat unglaublich viel gewonnen in seiner Karriere – wenn er sein Selbstvertrauen zurückbekommt, ist sicher einiges möglich.“

Marcel Hirscher trainiert aktuell auf der Reiteralm, will im Jänner wieder angreifen.
Marcel Hirscher trainiert aktuell auf der Reiteralm, will im Jänner wieder angreifen.(Bild: GEPA)

Langfristige Partnerschaft
Während Hirscher schon zu den routinierten Red-Bull-Athleten gehört, haben Riml & Co. indes einen vielversprechenden Mann langfristig an sich gebunden: Der Schweizer Franjo von Allmen, Abfahrtsweltmeister in Saalbach, wird die kommenden vier Saisonen mit dem Bullen am Helm unterwegs sein, soll neben Marco Odermatt das Gesicht der Zukunft sein.

Patrick Riml (li.) ist Leiter des „Red Bull Athletes Special Project“ ...
Patrick Riml (li.) ist Leiter des „Red Bull Athletes Special Project“ ...(Bild: GEPA)
... wo Franjo von Allmen einen langfristigen Vertag signierte.
... wo Franjo von Allmen einen langfristigen Vertag signierte.(Bild: Sepp Pail)

„Er war letztes Jahr das erste Jahr bei uns, hat eine Wahnsinns-Saison gehabt – das Potenzial, was der junge Mann im Speed-Bereich hat, ist gewaltig“, lobt Riml.

Porträt von Philipp Scheichl
Philipp Scheichl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.644 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
137.317 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
126.261 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Ski Alpin
Kampf um Renncomeback
„Verdienter Sportler – er bekommt seine Chance“
Ski-Weltcup im Ticker
Herren-Abfahrt in Beaver Creek ab 19 Uhr LIVE
Erhält Zuspruch
Kitz-Sieger verärgert: „Kann nicht sein, dass …“
Schluss nach 6 Jahren
Diese“Riesen“-Serie ist jetzt Geschichte
Erste Weltcup-Abfahrt
„Der Anspruch, den wir in Österreich haben müssen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf