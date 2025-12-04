„Verdienter Sportler – er bekommt seine Chance“

Apropos Hirscher: „Wir hoffen, dass Marcel jetzt jede Woche gute Fortschritte macht, gute Einheiten mit hoher Qualität bekommt, aktuell trainiert er auf der Reiteralm“, betont Patrick Riml, Leiter des „Red Bull Athletes Special Project“. Die Rückkehr ist weiter für Jänner anvisiert – wo genau, ist offen. „Das hängt auch davon ab, wie es ihm geht – aktuell ist der voll auf Schiene, mit dem Knie funktioniert alles. Es ist das Wichtigste, dass er sich wohlfühlt, Vertrauen in sein Skifahren und seinen Körper hat“, meint Riml. „Marcel ist Marcel, er hat unglaublich viel gewonnen in seiner Karriere – wenn er sein Selbstvertrauen zurückbekommt, ist sicher einiges möglich.“