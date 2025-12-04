Handy-Hilfe im Casino? Ab HIER sieht Croupier rot!

Als wäre das Handy nicht längst Ersthelfer für „eh alles“, rüsten KI-Tools die handliche Allzweckwaffe (vermeintlich) weiter auf. Nichts scheint verschont zu bleiben, mitunter versprechen sich auch Casino-Glücksritter Vorteile. Aber Smartphone-Einsatz am Spieltisch? Bringt das was? Beziehungsweise darf man das überhaupt? Wir haben nachgefragt.
Künstliche Intelligenz: Zwei (Un-)Worte, die in immer mehr Bereiche des alltäglichen Lebens eindringen. Chatbots helfen bei Hausaufgaben; Häuser und Wohnungen werden noch „smarter“; automatisierte Texte, Bilder und Videos fluten das Netz; KI-Ärzte erstellen medizinische Diagnosen; „schlaue“ Algorithmen beflügeln die Finanz- und Cybersecurity-Branchen – und stellen sie ob krimineller Energien ebenso vor immense Herausforderungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.