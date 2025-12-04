Handy-Hilfe im Casino? Ab HIER sieht Croupier rot!

Als wäre das Handy nicht längst Ersthelfer für „eh alles“, rüsten KI-Tools die handliche Allzweckwaffe (vermeintlich) weiter auf. Nichts scheint verschont zu bleiben, mitunter versprechen sich auch Casino-Glücksritter Vorteile. Aber Smartphone-Einsatz am Spieltisch? Bringt das was? Beziehungsweise darf man das überhaupt? Wir haben nachgefragt.