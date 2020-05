Fake-Lokale auf Mjam: Wiens geheime Geisterküchen

Das geht aus einer Reportage beim Start-up-Magazin „Trending Topics“ hervor, in der Jakob Steinschaden einige dieser nur in der virtuellen Welt existierenden Restaurants enttarnt. Sie alle eint, dass sie mit durchaus geschicktem Marketing auf der Bestellplattform einen attraktiven Eindruck machen sollen, es sie in der realen Welt aber gar nicht gibt.