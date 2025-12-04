Tennis-Dame für Österreich ++ Sturm in der Krise

Bei Sturm Graz ist aktuell der Wurm drinnen, Anastasia Potapova spielt künftig Tennis für Österreich und Luka Mladenovic holt Bronze bei der Schimm-Kurzbahn-Europameisterschaft – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 4. Dezember.