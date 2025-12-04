91 Milliardäre durch Erbschaften hinzugekommen

Über ein Drittel habe mindestens einmal den Wohnort gewechselt, jede zehnte Person erwäge einen solchen Schritt. Gründe sind der Studie nach die Suche nach Lebensqualität, geopolitische Sorgen und steuerliche Faktoren. Die Hauptdestinationen für Superreiche sind die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate, Singapur, die Schweiz, Monaco und Italien. „In der Schweiz hat die Abstimmung vom Sonntag vielleicht ein bisschen geholfen, die Anziehungskraft des Landes wieder zu steigern“, sagte Cavalli. Die Schweizerinnen und Schweizer hatten einen Vorschlag abgelehnt, eine Steuer von 50 Prozent auf Erbschaften ab 50 Millionen Franken (umgerechnet 54 Millionen Euro) einzuführen.