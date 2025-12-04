EZB-Chef erklärt 3000-Euro-Limit beim Digital-Euro

Er sei „von Tag zu Tag zuversichtlicher“, dass die nötige EU-Gesetzgebung bis 2026 in Kraft treten werde, sagte Cipollone. Die EZB peilt das Jahr 2027 für ein Pilotprojekt zum digitalen Euro an. Um das Projekt voranzutreiben, ist allerdings grünes Licht aus Brüssel erforderlich. Die Gesetzgeber der Europäischen Union, also das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission, müssen dafür zunächst ein Gesetz verabschieden, das eine Grundlage für den digitalen Euro bildet.