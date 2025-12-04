Messi: „Hoffentlich kann ich bei WM dabei sein!“

„Ich hoffe, dass ich dabei sein kann!“ – Lionel Messi hat in einem Interview mit ESPN klar erkennen lassen, dass er eine Teilnahme an der Fußball-WM 2026 anstrebt!
„Ich habe schon davor gesagt, dass ich es lieben würde, dabei zu sein“, erklärte der 38-jährige argentinische Weltmeister von 2022.
Wäre sechste Endrunden-Teilnahme
Für den achtfachen Weltfußballer Messi, der aktuell bei Inter Miami engagiert ist, wäre es bereits die sechste Endrunden-Teilnahme.
Wie gut geht’s ihm körperlich?
Zu einer definitiven Zusage ließ sich Messi bisher nicht bewegen. Er müsse sehen, wie gut sein körperlicher Zustand vor dem Turnier sei, hatte der Offensivspieler bereits mehrmals betont.
