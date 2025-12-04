Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lässt Fans hoffen

Messi: „Hoffentlich kann ich bei WM dabei sein!“

Fußball International
04.12.2025 17:40
Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/JUAN MABROMATA)

„Ich hoffe, dass ich dabei sein kann!“ – Lionel Messi hat in einem Interview mit ESPN klar erkennen lassen, dass er eine Teilnahme an der Fußball-WM 2026 anstrebt!

0 Kommentare

„Ich habe schon davor gesagt, dass ich es lieben würde, dabei zu sein“, erklärte der 38-jährige argentinische Weltmeister von 2022.

Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AP/Martin Meissner)

Wäre sechste Endrunden-Teilnahme
Für den achtfachen Weltfußballer Messi, der aktuell bei Inter Miami engagiert ist, wäre es bereits die sechste Endrunden-Teilnahme.

Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: APA/AFP/FRANCK FIFE)

Wie gut geht’s ihm körperlich?
Zu einer definitiven Zusage ließ sich Messi bisher nicht bewegen. Er müsse sehen, wie gut sein körperlicher Zustand vor dem Turnier sei, hatte der Offensivspieler bereits mehrmals betont.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Lässt Fans hoffen
Messi: „Hoffentlich kann ich bei WM dabei sein!“
Premier League
Manchester United gegen West Ham ab 21 Uhr LIVE
Verstärkung im Sturm?
Real Madrid offenbar heiß auf United-Flop Antony
Vor WM-Auslosung
Wunschgegner? Klare Ansage von Teamchef Rangnick
„Wird richtig cool“
Neuer Job! Hummels wieder mit Klopp vereint
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine