Sarah Engels wehrt sich gegen bösen Dekolleté-Diss

„Wenn du nichts zu sagen hast ...“

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Sarah Engels gegen Hass im Netz wehrt. Die zweifache Mutter hat null Verständnis für gemeine Nachrichten. „Bei jemandem, den man nicht mag, zu kommentieren: ,Du bist hässlich‘ oder ,Du bist ja alt geworden‘, oder was weiß ich – wenn du nichts zu sagen hast, dann sei einfach still“, stellte sie auch schon im Sommer im Gespräch mit „Promiflash“ klar.