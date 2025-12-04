Chef von litauischer Regierungspartei verurteilt

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Remigijus Zemaitaitis 2023 in mehreren Facebook-Posts und einer Rede zum Judenhass aufgerufen und die Verbrechen Nazi-Deutschlands verharmlost hatte. Dafür wurde der 43-Jährige zu einer Geldstrafe von 5000 Euro verurteilt. Die Anklage hatte etwas mehr als 50.000 Euro gefordert.