Dank Zeugen zwei junge Reifenstecher erwischt

In Bus erwischt

Eine Polizeistreife konnte die beiden Täter, einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land und einen 27-Jährigen aus Linz, in einem Bus des Schienenersatzverkehrs am Hinsenkampplatz wenig später antreffen und sowohl ein Messer als auch Münzgeld sicherstellen. Nachdem die beiden von Zeugen eindeutig wiedererkannt wurden, gestanden sie die Tat und wurden in das Polizeianhaltezentrum gebracht.