Gewitterwarnung gilt am Abend für das ganze Land

Die ZAMG warnt: In der zweiten Tageshälfte steigt in Oberösterreich die Gewitterneigung verbreitet an, zuerst im Gebirge, am späteren Nachmittag und Abend im ganzen Land. Die Gewitter können teils heftig ausfallen, die größte Gefahr geht bei linienförmig auftretenden Gewittern von kurzzeitigen Sturmböen aus. Höchstwerte: 24 bis 28 Grad.