Alkolenker landete mit 2,62 Promille im Graben

Der 22-Jähriger aus dem Bezirk Schärding fuhr am Mittwoch gegen 22 Uhr mit einem Klein-Lkw auf der L1162 in Fahrtrichtung St. Roman. In einem Waldstück im Gemeindegebiet von St. Roman geriet er im Ortschaftsbereich Schnürberg mit dem Fahrzeug auf das Bankett und kam in der Folge von der Fahrbahn ab.